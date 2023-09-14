В Японии заявили, что сохранят санкции против России

Япония как председатель «Большой семерки» (G7) сохранит санкции в отношении Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине, однако при выстраивании политики будет исходить из своих национальных интересов. Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что есть вопросы, такие как экономическая деятельность, в том числе рыболовный промысел, и безопасность на море, в отношении которых Японии и России необходимо контактировать как соседям.

Ёко Камикава подчеркнула, что касательно этих вопросов Япония будет реагировать соответствующим образом, исходя из того, что способствует ее национальным интересам во внешней политике.

В августе стало известно, что США, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить новые санкции в отношении РФ и сокращать зависимость от российских энергоносителей.

Также сообщалось, что стоимость японских машин в России из-за санкций Токио выросла на 4-13%.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.