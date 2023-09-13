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В Евросоюзе рассказали, какого мира хотят добиться для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет справедливого мира на Украине

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Ognen Teofilovski/Reuters

Европейский союз (ЕС) стремится к восстановлению мира на Украине, но только при условии его устойчивости и справедливости. Такое заявление в ходе пленарного заседания регионального парламента в Страсбурге сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

В рамках мероприятия политик произнесла ежегодную речь на тему «Состояние Евросоюза», в том числе коснувшись вопроса урегулирования украинского конфликта. Выступление транслировала аудиовизуальная служба Еврокомиссии.

«Мы хотим мира на Украине, но чтобы он был справедливым и устойчивым», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Также глава ЕК анонсировала предоставление Киеву нового пакета помощи на сумму €50 млрд. По словам политика, данные средства рассчитаны на четыре года и должны быть потрачены на проведение реформ в стране.

В сентябре сербский президент Александар Вучич заявил, что Брюссель может назначить даты начала переговоров по расширению регионального содружества до конца 2023 года. Речь идет о вступлении в организацию Украины и Молдавии, пояснил глава республики.

Ранее в Киеве сообщили о готовности присоединиться к ЕС в ближайшие два года.

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