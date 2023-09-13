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Путин посетил Амурский ГПЗ

После встречи с Ким Чен Ыном Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод

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ВЭФ

После переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный президент РФ Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), расположенный в районе города Свободного в Амурской области, передает ТАСС.

Строительство Амурского ГПЗ в рамках Восточной газовой программы «Газпрома» на территории ТОР «Амурская» ведется с октября 2015 года.

12 сентября Путин по видеосвязи запустил вторую очередь расположенной в Магаданской области золотоизвлекательной фабрики «Павлик».

До этого сообщалось что президент РФ запустил производство меди на крупнейшем в России месторождении. На предприятии уже успели получить первый медный концентрат. Объем инвестиций в проект превысил 230 млрд рублей. Разработка месторождения «Удокан» началась летом 2020 года. Сегодня объем добычи составляет около 6,5 млн тонн.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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