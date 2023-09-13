В МИД РФ оценили слова представителя ВСУ Гуменюк о Крымском мосте

Заявление спикера оперативного командования ВСУ «Юг» Натальи Гуменюк по Крымскому мосту является «неприкрытым экстремизмом», режим президента Украины Владимира Зеленского продолжает доказывать, что он усвоил террористические методы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста «осталось очень мало времени».

«Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы...» — подчеркнула представитель российского Министерства иностранных дел.

По словам Захаровой, Киев намерен продолжать попытки атаковать гражданскую инфраструктуру РФ.

«Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — заключила Захарова.

До этого Захарова заявила о жестком ответе на возможные атаки по Крымскому мосту.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.