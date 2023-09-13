Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом для КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын счел развитие отношений с Россией приоритетом для Пхеньяна. Об этом он заявил перед началом переговоров с российским лидером.

«Сейчас для нашей страны главным приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», — сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что его переговоры с Путиным будут способствовать поднятию отношений «на новый уровень».

По словам Ким Чен Ына, во время визита в Россию делегация КНДР смогла своими глазами увидеть перспективы космической державы. Лидер КНДР выразил уверенность, что у двух стран много областей для развития отношений. Среди них: политика, экономика и культура. Ким Чен Ын признался, что делегация с ощутила тепло и гостеприимство на российской земле.

Путин назвал особым время своей встречи с Ким Чен Ыном, напомнив о памятных датах, в том числе — 75 лет установления дипотношений с РФ.

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию впервые с 2019 года, он приехал на своем знаменитом бронепоезде.

Ранее Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс «Союз».