Украинские пленные рассказывают об упадке боевого духа в ВСУ из-за проваленного контрнаступления и плохого отношения к солдатам со стороны украинского командования, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни», — сообщил Рогов.

Он сообщил, что для украинских солдат, которые не желают жертвовать жизнями и хотят мирной жизни, есть выход из ситуации — необходимо настроить радио на частоту 149.200 и вызвать в эфире «Волгу».

Ранее солдат Вооруженных сил Украины Евгений Зиновик заявил, что рад попасть в плен к российской армии спустя четыре дня с того момента, как его бросили товарищи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.