Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские пленные сообщили о настроениях в ВСУ

Рогов: украинские пленные рассказывают об упадке боевого духа в ВСУ

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские пленные рассказывают об упадке боевого духа в ВСУ из-за проваленного контрнаступления и плохого отношения к солдатам со стороны украинского командования, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни», — сообщил Рогов.

Он сообщил, что для украинских солдат, которые не желают жертвовать жизнями и хотят мирной жизни, есть выход из ситуации — необходимо настроить радио на частоту 149.200 и вызвать в эфире «Волгу».

Ранее солдат Вооруженных сил Украины Евгений Зиновик заявил, что рад попасть в плен к российской армии спустя четыре дня с того момента, как его бросили товарищи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях