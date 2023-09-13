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Американские эксперты не считают возможным объявление импичмента Байдену

Эксперты США заявили о низких шансах объявления импичмента Байдена

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американские эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что Республиканской партии США в Палате представителей Конгресса США сейчас не хватает доказательств для проведения импичмента президента страны Джо Байдену.

Экс-прокурор министерства юстиции США Рональд Сиверт заявил, что на данный момент реальный импичмент Байдена маловероятен, однако для американского общества важно понять, что происходило через выплаты иностранными организациями его сыну Хантеру. По мнению эксперта, несмотря на недостаточное количество доказательств для импичмента, республиканцам хватит свидетельств для запуска самого расследования, которое поможет выяснить, почему на счета семьи Байдена поступали миллионы долларов от иностранных лиц.

Кроме того, считает Сиверт, расследование позволит установить, сколько именно денег перетекали президенту Байдену от его сына Хантера.

Бывшая сотрудница министерства юстиции США, а ныне профессор права Стэнфордского университета Памела Карлан также заявила, нынешний объем доказательств, имеющийся у республиканцев, не достаточен для отстранения Байдена от власти.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Маккарти объявил о расследовании по импичменту Джо Байдена.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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