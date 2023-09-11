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Министры обороны США и Украины обсудили военные потребности Киева

Остин и Умеров в ходе телефонного разговора обсудили военные потребности Украины

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Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которых стороны обсудили военные нужды Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.

«Министр Остин предоставил обновленные сведения об усилиях США по оказанию военной помощи и обменялся мнениями с министром Умеровым о приоритетах поддержки текущих нужд Украины на поле боя, а также о долгосрочных требованиях, предъявляемых к потенциалу [ВСУ]», — говорится в заявлении.

Кроме того, главы военных ведомств обсудили повестку заседания «формата Рамштайн» по оказанию помощи Украине, которое состоится 19 сентября.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок обсудил передачу дальнобойных ракет Taurus Киеву. По итогам переговоров он заявил, что «процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед».

До этого сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму $192 млн на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух - воздух» в рамках бюджета на помощь Украине.

Ранее Пушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия Украине.

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