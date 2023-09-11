Пушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия Украине

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Западу стоило бы построить водовод в Африке вместо поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По его словам, правительства западных стран становятся соучастниками военных преступлений, так как поставляемое оружие «в основной своей массе наносит ущерб в первую очередь гражданскому населению. В этом заключается «вся чудовищность этого преступления, завуалированного под гуманитарные цели», указал врио главы ДНР.

«Но это же ложь и абсурд — не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих», — продолжил он.

Как считает Пушилин, если бы Запад действительно был озабочен гуманитарными вопросами, то он бы решал действительно важные вопросы и «направил бы эти огромнейшие средства» на то, чтобы разрешать «реальные проблемы».

«Например, мы видим, сколько пафоса по поводу помощи темнокожему населению — не только США, но и Африки», — сказал он.

Как отметил Пушилин, Африканский континент страдает без воды больше всего. По его мнению, денег, которые «за эти годы» были направлены на помощь Украине, хватило бы на самый большой и современный водовод во многие государства Африки.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продолжение военной поддержки Украины лучшим способом ускорить дипломатическое решение конфликта.

Ранее в США определили срок исчерпания средств на помощь Украине.