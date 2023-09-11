Экс-премьер Украины заявил, что власти перекладывают ответственность друг на друга

Руководство Украины перекладывает друг на друга ответственность за провал перед западными партнерами. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Как пишет Азаров, официальные лица на Западе теперь признают, что Украина «обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется», так как линия фронта, которая ранее давала тактическое преимущество, теперь превращается «в глубокую уязвимость».

По его мнению, вину за неудавшееся контрнаступление Запад «повесит» на Украину и ее президента Владимира Зеленского.

«Поэтому сейчас киевский режим занимается спихиванием друг на друга ответственности за провал перед западными спонсорами и кулуарными играми за то, чтобы не стать очередной «сакральной жертвой», — считает бывший украинский премьер.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что сейчас рано говорить, провалилось ли наступление Украины.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.