Журналист медиахолдинга RT Чей Боуз заявил, что западные эксперты-консерваторы проявляют крайнюю сдержанность в оценках успехов РФ, однако не могут игнорировать их и вынуждены ими «восхищаться». Соответствующая публикация размещена на странице Боуза в социальной сети X.

По словам Боуза, такую реакцию вызывает эффективная адаптация стратегии ВС РФ к ведению боевых действий на Украине в новых условиях, в том числе своевременное наступление и отступление.

«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — подчеркнул он.

Эксперт выразил уверенность в том, что поражение спонсируемой Западом Украины в конфликте с Россией будет означать конец НАТО в его нынешнем виде.

До этого издание Business Insider писало, что артиллерия РФ компенсирует недостаток снарядов точностью стрельбы.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».