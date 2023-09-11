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МИД Южной Кореи рассказал о переговорах с РФ

МИД Южной Кореи рассказал о переговорах Лаврова с коллегой Паком в Нью-Дели

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Shutterstock

МИД Южной Кореи сообщил, что министры иностранных дел Республики Корея и России Пак Чин и Сергей Лавров провели встречу на полях саммита G20 в Нью-Дели. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

По данным корейского МИД, темой встречи стала безопасность граждан Южной Кореи в РФ, а также разрешение проблем деятельности корейских компаний в России.

«Он (Пак Чин. — «Газета.Ru») также подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей по ситуации на Корейском полуострове должны соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН и развиваться так, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе», — сообщается в пресс-релизе министерства.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине и сотрудничество в рамках СБ ООН в 2024-2025 гг.

До этого МИД РФ предсказал новый кризис на Корейском полуострове.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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