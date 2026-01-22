Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
 (обновлено  )
Политика

Вэнс оценил ход переговоров по Гренландии

Вэнс: переговоры США с НАТО по Гренландии идут хорошо
Jim Watson/Pool/Reuters

Переговоры США с НАТО по вопросу Гренландии идут хорошо. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления в штате Огайо, пишет ТАСС.

«Переговоры с НАТО идут хорошо. Я верю, что, когда президент решает чего-то добиться в переговорах, он этого добивается», — отметил Вэнс.

Вице-президент также подчеркнул, что Дания и другие члены НАТО должны признать важность сделки для безопасности как США, так и всего мира. По словам Вэнса, американские власти пытаются установить контроль над территорией, так как она нужна для защиты народа США.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под свой контроль Гренландию для обеспечения национальной безопасности Америки. Власти острова и Дании выступили против присоединения к США, их поддержали несколько стран ЕС.

22 января Трамп сообщил о договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по будущему соглашению, которое позволит США контролировать Гренландию. Агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса написало, что Рютте не обсуждал с Трампом компромиссы по Гренландии.

Издание Axios сообщило, что в проекте соглашения по Гренландии не говорится о передаче суверенитета США. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас «ведутся переговоры о деталях», и речь идет «о полном доступе», без «временных ограничений».

Ранее в Германии призвали Европу принять условия США по Гренландии. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686005_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1, record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+