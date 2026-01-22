Вэнс оценил ход переговоров по Гренландии

Переговоры США с НАТО по вопросу Гренландии идут хорошо. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления в штате Огайо, пишет ТАСС.

«Переговоры с НАТО идут хорошо. Я верю, что, когда президент решает чего-то добиться в переговорах, он этого добивается», — отметил Вэнс.

Вице-президент также подчеркнул, что Дания и другие члены НАТО должны признать важность сделки для безопасности как США, так и всего мира. По словам Вэнса, американские власти пытаются установить контроль над территорией, так как она нужна для защиты народа США.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под свой контроль Гренландию для обеспечения национальной безопасности Америки. Власти острова и Дании выступили против присоединения к США, их поддержали несколько стран ЕС.

22 января Трамп сообщил о договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по будущему соглашению, которое позволит США контролировать Гренландию. Агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса написало, что Рютте не обсуждал с Трампом компромиссы по Гренландии.

Издание Axios сообщило, что в проекте соглашения по Гренландии не говорится о передаче суверенитета США. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас «ведутся переговоры о деталях», и речь идет «о полном доступе», без «временных ограничений».

Ранее в Германии призвали Европу принять условия США по Гренландии.