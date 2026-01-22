Размер шрифта
Стало известно о переговорах Родригес с США перед захватом Мадуро

The Guardian: Родригес тайно вела переговоры с США до захвата Мадуро
Venezuela'S Presidency/Global Look Press

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес до захвата главы республики Николаса Мадуро американскими военными тайно вела переговоры с США, сигнализируя о готовности к сотрудничеству после смены власти. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Родригес давала понять: Мадуро должен уйти», — рассказал неназванный американский чиновник, причастный к переговорам.

Как отметил другой источник издания, женщина также убеждала Вашингтон в своей способности справиться с последствиями американской спецоперации.

В материале подчеркивается, что Родригес не принимала прямого участия в действиях США, направленных против Мадуро. Она лишь заявляла о своей готовности сотрудничать с американским руководством в будущем.

По информации журналистов, государственный секретарь США Марко Рубио изначально скептически относился к контактам с представителями венесуэльских властей. Но впоследствии дипломат счел, что наиболее реалистичным способом предотвратить возможный хаос в Венесуэле является сотрудничество с Родригес.

Американские военнослужащие нанесли удары по Венесуэле 3 января. В тот же день ими был захвачен президент страны Николас Мадуро, которого транспортировали в США, чтобы судить за ряд приписываемых ему преступлений.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента в лице Родригес исполняющей обязанности главы государства, она официально вступила в должность на следующий день. При этом американский лидер Дональд Трамп пригрозил женщине последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

Ранее в США оценили удовлетворенность Трампа Родригес.

