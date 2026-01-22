Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Министра торговли США Латника освистали во время ужина в Давосе

СМИ: на ужине в Давосе Альберт Гор освистал министра торговли США Латника
Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Бывший вице-президент США, представитель Демократической партии Альберт Гор устроил обструкцию министру торговли США Говарду Латнику на ужине в Давосе. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, Латник позволил себе критические замечания в адрес Евросоюза, назвав «зеленый переход» неэффективным и обреченным на провал. Также он указал на низкие темпы экономического роста в Европе. В ответ на это Гор поднялся со своего места и с криками «Бууу!» покинул зал.

Министр энергетики США Крис Райт тут же вступился за Латника, заявив: «как вы можете позволить себе проявить неуважение к министру Латнику? Вы что, не знаете, что создаете себе проблемы?».

Завязалась словесная перепалка, после чего ряд европейских гостей, включая главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, покинули мероприятие.

Ежегодная встреча ВЭФ под девизом «Восстановление доверия» проходит в Давосе с 19 по 23 января. В центре внимания программы – пять ключевых глобальных проблем, среди которых особое место занимает необходимость сотрудничества в условиях растущей нестабильности.

Ранее на форуме в Давосе лидеры ЕС решили обсудить Гренландию вместо Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685921_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+