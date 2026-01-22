Министра торговли США Латника освистали во время ужина в Давосе

Бывший вице-президент США, представитель Демократической партии Альберт Гор устроил обструкцию министру торговли США Говарду Латнику на ужине в Давосе. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, Латник позволил себе критические замечания в адрес Евросоюза, назвав «зеленый переход» неэффективным и обреченным на провал. Также он указал на низкие темпы экономического роста в Европе. В ответ на это Гор поднялся со своего места и с криками «Бууу!» покинул зал.

Министр энергетики США Крис Райт тут же вступился за Латника, заявив: «как вы можете позволить себе проявить неуважение к министру Латнику? Вы что, не знаете, что создаете себе проблемы?».

Завязалась словесная перепалка, после чего ряд европейских гостей, включая главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, покинули мероприятие.

Ежегодная встреча ВЭФ под девизом «Восстановление доверия» проходит в Давосе с 19 по 23 января. В центре внимания программы – пять ключевых глобальных проблем, среди которых особое место занимает необходимость сотрудничества в условиях растущей нестабильности.

Ранее на форуме в Давосе лидеры ЕС решили обсудить Гренландию вместо Украины.