Financial Times узнала о решении Байдена по дальнобойным ракетам для Украины

Президент США Джо Байден может принять решение по отправке ракет большей дальности Украине в ближайшее время. Об этом пишет Financial Times.

«Решение может быть принято в ближайшее время», — заявил газете высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

До этого первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге для прессы заявил, что администрация США не исключает начала поставок дальнобойных ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ), но пока не готова объявить о таком шаге. По словам Файнера, Соединенные Штаты намерены обеспечивать Украину вооружениями, которые «позволят добиваться успеха на поле боя».

6 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.