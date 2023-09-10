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Стала известна явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 10 сентября

Явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 10 сентября составила 36,3%

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 12:00 мск 10 сентября составила 36,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационных экранов Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

Отмечается, что по состоянию на 8 сентября к 15:00 мск явка составила 14,2%. Согласно статистике по дням голосования, 10 сентября в 10:00 часов мск явка составляла 34,7%, в 12:00 часов мск — 36,3%.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил, что в очном и дистанционном голосовании на выборах мэра Москвы приняли участие 2,7 млн человек.

До этого заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщал, что украинские беспилотники атаковали один из избирательных участков в Запорожской области. Согласно полученной информации, инцидент произошел в ночь на 10 сентября.

В ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

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