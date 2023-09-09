«Группа двадцати» (G20) выступила против применения ядерного оружия или соответствующих угроз. Об этом говорится в декларации объединения.

В документе подчеркивается, что государства должны действовать в соответствии с целями и принципами ООН, согласно которым все страны должны воздерживаться «от использования силы для достижения территориальных приобретений», что нарушает суверенитет или политическую независимость любого государства.

«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — сказано в декларации.

До этого сообщалось, что представители стран G20 согласовали пункт совместной декларации по итогам саммита, посвященный конфликту на Украине.

Агентство Reuters передавало, что итоговое заявление стран Большой двадцатки может сдержать различные точки зрения относительно вооруженного конфликта на Украине.

8 сентября КНДР спустила на воду оснащенную тактическим ядерным оружием подлодку.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.