Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Москве

Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом глава столицы сообщил в своем личном блоге.

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — написал мэр.

Также чиновник опубликовал скриншот, в котором указано, что он успешно проголосовал на выборах.

Собянин напомнил москвичам, что они могут прийти на любой избирательный участок вне зависимости от места регистрации.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Накануне сообщалось, что около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.