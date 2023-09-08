Политолог объяснил, почему Молдавия списала долг перед «Газпромом»

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление властей Молдавии о том, что они не признают свой долг за газ перед Россией и не собираются платить «Газпрому». По мнению эксперта, Кишинев ведет себя таким образом, поскольку понимает, что прямо сейчас возмездия не последует.

«Россия сегодня не может себе позволит отвлечь достаточно сил, чтобы что-то сделать с Молдавией. И, честно говоря, не очень хочет. Именно это позволяет данной республике, кстати, очень маленькой и очень незначительной, открыто иметь столь вызывающую позицию в отношении Москвы», — отметил Перла.

Он добавил, что после того как Россия выполнит все цели специальной военной операции, риторика Молдавии изменится.

Молдавия по результатам международного аудита готова погасить 1% от суммы долга в $709 млн перед «Газпромом». Российская компания категорически не согласна с позицией Кишинева и намерена отстаивать свои права всеми возможными способами. Молдавские власти подчеркнули, что не будут гасить «несуществующие долги» и готовы решить спор в международном суде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил Кишинев в продаже страны Западу.