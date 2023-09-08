Боррель ответил на слухи об открытии «второго фронта» против России

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал «пропагандой» информацию о том, что содружество хочет добиться от Грузии открытия «второго фронта» против России. Такое заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции в Тбилиси, передает РИА Новости.

В ходе мероприятия журналисты попросили представителя ЕС прокомментировать соответствующие слухи. Однако он отметил, что «тут нечего говорить».

«Это пропаганда и дезинформация <...> Не верьте этому, я сожалею <...> что люди это делают, чтобы отравить атмосферу», — подчеркнул Боррель.

В конце июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что региональное содружество твердо поддерживает Украину в рамках конфликта и ждет от грузинских властей схожего подхода к данной проблеме. По его словам, все партнеры Брюсселя должны последовать его примеру и начать оказывать давление на Москву. Особенно это касается стран, которые хотят вступить в Евросоюз, указал дипломат.

7 сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Тбилиси с целью проверить выполнение властями республики условий для получения статуса кандидата на присоединение к ЕС. В ходе соответствующих мероприятий представитель содружества пришел к выводу, что к текущему моменту государство выполнило лишь три из 12 рекомендаций.

Ранее Боррель раскритиковал правительство Грузии за возобновления авиасообщения с Россией.