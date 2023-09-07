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АЭС «Руппур» в Бангладеш строится в соответствии с графиком

Глава МИД РФ Лавров: АЭС «Руппур» в Бангладеш строится в соответствии с графиком

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Rosatom/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проект атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш движется в соответствии с графиком, а первая партия ядерного топлива ожидается в октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш флагманский совместный проект строительства АЭС «Руппур» на территории Бангладеш реализуется ритмично, в соответствии с графиком. В октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Бангладеш заплатит России $300 млн в юанях за строительство атомной электростанции «Руппур».

«Руппур» — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция, находящаяся на восточном берегу реки Падма, в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей станции был заложен еще осенью 2013 года.

17 апреля РИА Новости, ссылаясь на заявление посла США в Варшаве Марка Бжезинского сообщили, что правительство США собирается выделить $4 млрд для постройки новых малых ядерных реакторов в Польше.

До этого госкорпорация «Росатом» потребовала от проектной компании Fennovoima, которая в 2022 году в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, досрочно вернуть заем в размере €920,5 млн.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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