В Германии высказались против поставок снарядов с обедненным ураном

Представитель германской Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что ситуация на Украине требует не поставок военной техники, а компромиссного решения. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместо того, чтобы поставлять Украине теперь еще и боеприпасы с обедненным ураном, нужно наконец начать переговоры о компромиссном мире», — сказала Вагенкнехт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном. «Это плохо. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение таких снарядов вылилось в галопирующий рост страдающих онкологическими заболеваниями», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что это «очень плохие новости».

До этого стало известно, что Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.