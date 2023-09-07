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Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск РФ «Центр»

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему ВС РФ Мордвичеву

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Кирилл Брага/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил командующему группировкой российских войск «Центр» в зоне СВО Андрею Мордвичеву звание генерал-полковника. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

До этого Мордвичев имел звание генерал-лейтенанта. До назначения командующим Центральным военным округом он руководил восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

В августе Путин присвоил своим указом председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ.

Российский лидер также наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

4 сентября президент РФ подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для ИТ-специалистов до 30 лет.

Ранее Путин наделил главу совета по делам казачества новыми полномочиями.

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