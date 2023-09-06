Кличко заявил, что немецкая компания окажет Киеву финансовую помощь

Исполнительный директор немецкой компании Fraport Штефан Шульте пообещал выделить Киеву €100 тысяч в качестве благотворительной помощи. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Виталий Кличко.

«Пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. Fraport — один из крупнейших операторов аэропортов Европы... Господин Шульте сообщил, что возглавляемая им компания передаст Киеву в качестве благотворительной помощи 100 000 евро», — сказано в сообщении.

Кличко добавил, что во время разговора обсуждались темы дальнейшего сотрудничества, в том числе помощь в будущем восстановлении и налаживании работы аэропортов Украины.

6 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Белый дом ведет переговоры с Конгрессом, рассчитывая, что удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины.

До этого сообщалось, что согласно информации, предоставленной украинским министерством энергетики, Норвегия выделит 1,5 миллиарда норвежских крон (примерно $140 млн) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину. Эти средства будут использованы для ремонта и обслуживания критической электроэнергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате взрывов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.