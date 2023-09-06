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Новый министр обороны Украины пообещал вернуть территории страны

Новый министр обороны Украины Умеров пообещал сделать все для победы страны

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что намерен сделать «все невозможное», чтобы вернуть контроль над «каждым сантиметром» территорий, которые Киев считает своими. Об этом сообщается на странице украинского министра в социальной сети.

«Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», — говорится в посте Умерова.

До этого представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов называл нового министра обороны Украины Умерова марионеткой спецслужб Соединенных Штатов. По словам Смирнова, Умеров никогда не имел отношения к армии.

В Spiegel не исключали, что предыдущий глава МО Украины Алексей Резников был уволен из-за масштабной коррупции в минобороны страны. При этом масштабы коррупции постоянно растут из-за увеличения украинского военного бюджета, подчеркивали в СМИ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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