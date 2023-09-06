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Лавров прибыл на переговоры в Джакарту

Лавров прибыл на Восточноазиатский саммит в Джакарту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Восточноазиатский саммит (ВАС) в столицу Индонезии, Джакарту, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Восточноазиатский саммит является платформой для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На саммите обычно обсуждаются вопросы политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами, при этом Россию, как и США, стали приглашать на этот саммит регулярно с 2011 года.

В МИД России отмечают, что каких-либо специально условленных контактов с американской делегацией не планируется — вместо этого российские дипломаты планируют работать с коллегами из Азиатско-Тихоокеанского региона, сделав акцент на опасном расширении географической зоны ответственности НАТО на регион.

Ранее в Кремле рассказали об участии президента России Владимира Путина в саммите G20.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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