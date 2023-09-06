В Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель не стал подтверждать возможность визита главы ведомства Энтони Блинкена в Киев, о котором ранее писали украинские СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у него нет никакой информации по поводу поездок представителей Госдепартамента.

До этого украинское издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 сентября прибудет в Киев с рабочим визитом.

В июне Блинкен посетил Китай, где пробыл два дня. Там официальный представитель США встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны, в частности, обсудили предстоящие президентские выборы на Тайване.

Киев регулярно посещают западные политики. 23 августа в украинскую столицу на празднование Дня Независимости Украины прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.