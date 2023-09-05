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В США обвинили кандидата на пост президента в подражании Трампу из-за позиции по Украине

Болтон обвинил кандидата на пост президента США Рамасвами в подражании Трампу

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Marco Bello/Reuters

Бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что кандидат на должность главы государства от республиканцев Вивек Рамасвами подражает Дональду Трампу «каждый раз, когда может», комментируя его позицию по Украине. Слова Болтона приводит The Hill.

«Я думаю, что Рамасвами очень похож на Дональда Трампа. У него очень твердое мнение по вопросам, в которых он абсолютно ничего не знает», — заявил Болтон.

Он отметил, что Рамасвами с таким же успехом мог бы «находиться в детском саду и говорить об очень сложной ситуации». С точки зрения Болтона, кандидат в президенты США «подражает Трампу каждый раз, когда только может».

Ранее Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative пообещал в случае своей победы принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО.

«Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем», — написал Рамасвами, добавив, что положит конец санкциям и вернет Россию обратно на мировой рынок.

Также в кандидат президенты США стал единственным участником предвыборных дебатов, который выступил против расширения помощи Киеву.

Ранее кандидата в президенты США раскритиковали после заявлений о новых территориях РФ.

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