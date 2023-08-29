Кандидата в президенты США раскритиковали после заявлений о новых территориях РФ

Эксперт телеканала Fox News и обозреватель Washington Post Марк Тиссен выступил с критикой внешнеполитических предложений кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о признании новых территорий РФ. Тиссен назвал их «преступно глупыми» на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Это преступно глупо. Полная дисквалификация», — написал он в социальной сети.

Тиссен также сравнил предложения Вивека Рамасвами относительно внешней политики США со «статьей первокурсника».

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative пообещал в случае своей победы принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО. В обмен он ждет выхода России из военного альянса с Китаем.

«Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем», — написал Рамасвами, добавив, что положит конец санкциям и вернет Россию обратно на мировой рынок.

Ранее кандидата в президенты США обвинили в желании отдать Украину России.