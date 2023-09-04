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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи в широком составе завершились

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин завершили переговоры в Сочи. Встреча продлилась полтора часа, об этом сообщает РИА Новости.

Одной из самых ожидаемых тем переговоров стало будущее зерновой сделки.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи. Глава России прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Путин в начале переговоров отметил, что стороны обсудят ситуацию на Украине, зерновую сделку и Сирию. Эрдоган добавил, что переговоры с Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран.

В переговорах также приняли участие министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан.

5 сентября Эрдоган обсудит результаты переговоров с Путиным с правительством Турции.

Ранее в Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку.

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