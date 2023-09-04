В Москве возмутились заявлением Пашиняна о России

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica неприемлемы по тону и содержанию, в Москве ими крайне недовольны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

Дипломат заявил, что заявления армянского лидера были с прицелом на перекладывание на Российскую Федерацию ответственности за собственные просчеты и ошибки.

В интервью итальянскому СМИ армянский премьер-министр заявил, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией», в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов.

По словам Пашиняна, сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии на фоне проводимой ею спецоперации на Украине, она даже при желании не сможет обеспечить потребности Армении.

Политик высказал мнение, что это пример того, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой.

В мае сообщалось, что Пашинян принял в Ереване специального представителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина, с которым обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном и в Нагорном Карабахе.

Ранее Россия запросила у Армении разъяснения по поводу участия страны в учениях НАТО.