В Габоне сформируют правительство в ближайшие дни

Габонский генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который был назначен лидером страны на время переходного периода, заявил, что в ближайшие дни будет назначено правительство страны. Об этом сообщает телеканал Gabon 24.

«Правительство будет сформировано через несколько дней и будет состоять из опытных людей с признанными компетенциями», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представитель Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов (CTRI) Габона, полковник Ульрих Манфумби в эфире государственного телевидения заявил об открытии границ республики. В материале указано, что захватившие власть военные с 2 сентября открыли сухопутные и воздушные границы страны. Также данное решение распространилось на морские границы, подчеркнуло издание.

Государственные границы Габона были закрыты после того, как утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. В эфире главного телеканала страны Gabon 24 они сообщили, что берут власть в свои руки.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.