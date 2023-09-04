В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава РФ прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак.

При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер намерен обсудить «жизнеспособность прежней зерновой сделки» и соглашение с новыми условиями ООН, а также поставки продовольствия в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара. Кроме того, он планирует предложить посредничество по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

5 сентября Эрдоган обсудит результаты переговоров с Путиным с правительством Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.