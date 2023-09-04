Южная Корея призовет международное сообщество ответить на ракетные запуски КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе саммитов АСЕАН и G20 в Индонезии и Индии намерен напомнить о важности соблюдения санкций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Associated Press.

Предполагается, что южнокорейский глава государства обратит внимание на важность международного сотрудничества в деле денуклеаризации.

«На предстоящем саммите с АСЕАН и на встрече G20 я планирую призвать международное сообщество к решительному ответу на все более опасные ракетные провокации Северной Кореи...» — добавил Юн Сок Ёль.

По словам президента Южной Кореи, пока санкции ООН против Пхеньяна соблюдаются, каналы финансирования программ разработки оружия массового уничтожения получится оставлять заблокированными.

Юн Сок Ёль указал, что во время саммита G20 предполагается поднять вопрос с «необходимостью активно блокировать деятельность Северной Кореи по краже криптовалюты, отправке рабочих за рубеж».

Глава государства Южной Кореи отметил, что в настоящий момент экономика КНДР в худшем состоянии с 2011 года.

До этого в Yonhap уточняли, что Южная Корея считает преувеличением заявления КНДР об успехе пусков ракет.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.