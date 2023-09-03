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Медведев прокомментировал атомную бомбардировку Японии в 1945 году

Медведев: США показали свое лицо атомной бомбардировкой Японии в 1945 году

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках мероприятия в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией заявил, что США показали свое истинное лицо атомной бомбардировкой Японии в 1945 году.

По словам Медведева, сегодня Соединенные Штаты ведут себя точно так же, проводя «гибридные войны руками вассалов» по всему миру.

«В августе 1945 года американские войска сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Как известно, военного смысла в этом не было, Америка лишь хотела продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу», — поделился Медведев.

До этого Медведев говорил, что Токио должен отказаться от милитаризации и признать итоги Второй мировой войны.

По мнению Медведева, в Японии при поддержке США активно развивается военная инфраструктура и наращиваются объемы вооружений. Кроме того, Токио проводит военные учения вблизи Курильских островов.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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