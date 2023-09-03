Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в его стране солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают уличными хулиганами, которые творят ужасные вещи. Запись его выступления опубликована на YouTube.

Он утверждает, что западные средства массовой информации открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты и перед такими формированиями «расстилают красную дорожку».

До этого стало известно, что украинские военные передали премьер-министру Кае Каллас в подарок кубок, сделанный из артиллерийского снаряда.

Она написала, что подарок ей привез председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, который вернулся из Киева в Таллин 1 сентября. Каллас подчеркнула, что позитивно отнеслась к презенту солдат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.