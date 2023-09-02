В США назвали последствие расширения БРИКС

Руководитель программы «Глобальный Юг» в Институте Куинси Саронг Шидоре заявил, что расширение БРИКС стало ударом по США как великой державе, но одновременно представляет возможности для Вашингтона, пишет The New York Times.

Он отметил, что расширение БРИКС является показателем неудовлетворенности многих стран глобальным порядком и их стремления улучшить свое место в нем.

«Нет нужды тревожиться. БРИКС никогда не будет управлять миром и не заменит международную систему, возглавляемую США», — подчеркнул эксперт.

Основными сферами, где клуб бросает вызов США, он назвал международное право, геополитическое соперничество и межрегиональное сотрудничество.

До этого в Белом доме заявили, что США не рассматривают расширение БРИКС как угрозу.

Клуб БРИКС был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая, в 2010 году в него вошла ЮАР.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года в него войдут Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.