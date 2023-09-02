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Кандидат в президенты США намерен предотвратить третью мировую войну

Кандидат в президенты США заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну

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Marco Bello/Reuters

Претендент на выдвижение в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в случает победы на президентских выборах не допустит третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА Новостию

«Есть несколько тезисов в моей программе внешней политики, напрямую относящихся к ответу на ваш вопрос. Прежде всего, добиться четкой экономической независимости от Китая, в том числе от Тайваня. Далее, гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну. И, наконец, продвигать интересы США — вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего», — сказал Рамасвами.

Он также отметил, что он является «единственным из кандидатов», который не допустит третьей мировой войны.

Ранее Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, заявил, что США совершили ошибку, подорвав российские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток —2». Рамасвами также отметил, что хотел бы «отделить» Россию от Китая. По его мнению, альянс двух государств является самой большой угрозой для США.

Он подчеркнул, что ошибочная политика американской стороны заключается в том, что Вашингтон поступил неправильно, когда отрезал Россию от Запада, подорвав «Северные потоки», а также наложив санкционные меры на Москву.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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