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Guardian: Западу необходим свой мирный план по Украине

Guardian: Западу необходим свой мирный план по Украине, отличающийся от Киева

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Экс-офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж заявил, что западным странам необходимо согласовать общий план завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в статье издания The Guardian.

«Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины. Похоже, что процесс уже начался. Недавно директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в НАТО», — говорится в сообщении.

По его словам, наступление ВСУ не достигло значимого эффекта. Он считает, что конфликт на Украине грозит затянуться еще на несколько лет.

Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление Вооруженных силы Украины (ВСУ) практически не способно на сопротивление и будет завершено в конце сентября.

До этого сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан заявил о том, что западные союзники Украины раздражены тактикой Киева и медленным прогрессом контрнаступления ВСУ. По словам эксперта, представители Министерства обороны США и американской разведки начинают обвинять Киев, так как украинское контрнаступление «продвигается так медленно».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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Контрнаступление Украины
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