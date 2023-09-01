Правительство Армении направило Римский статут в парламент

Армянское правительство направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на рассмотрение Национального собрания Армении, передает ТАСС. По информации агентства, парламенту предстоит принять решение о ратификации соответствующего документа.

«Правительство сегодня направило Римский статут в парламент для ратификации», — заявили в пресс-службе кабмина Армении.

Римский статут, который был учрежден МУС, предстоит ратифицировать в парламенте Армении. Этот договор подписан 137 странами, но ратифицировали 123 государства. В 2016 году РФ решила не вступать в этот договор.

В апреле спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «скорейшая» ратификация страной Римского статута Международного уголовного суда станет недружественным по отношению к России шагом.

Такое предположение было озвучено в том числе в связи с тем, что 17 марта досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее в России посоветовали Армении изучить риски присоединения страны к Римскому статуту.