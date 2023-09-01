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Памфилова прокомментировала возбужденное Украиной против нее уголовное дело

Памфилова: нет желания обращать внимание на возбужденное Киевом уголовное дело

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила в интервью ТАСС, что у нее нет времени и желания обращать внимание на уголовное дело, которые возбудили в отношении нее на Украине.

«Сейчас нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод», — сказала Памфилова.

1 сентября Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинение за подготовку предстоящих выборов в РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю Наталье Будариной. Всем троим «инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Речь в том числе идет о подготовке выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По итогам сентябрьских референдумов 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября прошлого года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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