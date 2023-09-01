Путин и Эрдоган проведут переговоры 4 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 4 сентября, передает РИА Новости.

«Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня», — сказал он.

29 августа газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что главы двух государств на предстоящих переговорах в Сочи, возможно, обсудят новую формулу по зерновой сделке, выработанную Анкарой.

На этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча глав двух государств состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат. При этом в администрации Эрдогана сообщали, что визит президента в Россию состоится до саммита G20 в Индии (9-10 сентября).

31 августа глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что предстоящая встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым станет подготовкой к переговорам турецкого и российского лидеров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Ранее в Турции анонсировали, что Эрдоган передаст лидерам G20 условия Путина по Украине.