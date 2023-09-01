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Путин поздравил Мирзиёева с днем независимости Узбекистана

Путин Мирзиёеву: Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем независимости республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и Узбекистан будут наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо своих народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.

Путин добавил, что Узбекистан обладает заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Российский лидер пожелал узбекистанскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам Узбекистана – мира и процветания.

30 августа Путин поздравил по телефону белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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