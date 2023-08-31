Лавров обсудил с МИД Турции поставку зерна по льготной цене

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом инициативу российского лидера Владимира Путина о поставке в страну одного миллиона тонн российского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира», — сказал Лавров.

По его словам, данный вопрос обсуждается с коллегами из Катара, которые могут также принять финансовое участие.

Ранее сообщалось, что параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающихся странам почти готовы, скорые поставки реальны. По его словам, Анкара на официальном уровне поддерживает эту инициативу и готова оказать содействие в ее реализации. Оставшиеся детали планируется обсудить на высшем уровне в ходе встречи глав МИД России и Турции.

Ранее МИД РФ информировал, что министры намерены проработать параметры реализации идеи президента РФ Владимира Путина о поставках в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене с финансовой поддержкой Катара. После переработки на турецких предприятиях зерно планируется направить в наиболее нуждающиеся страны.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.