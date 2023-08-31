Еврокомиссия призвала страны Евросоюза не закупать газ у России

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК призвала страны Евросоюза не закупать сжиженный природный газ, а также не заключать новых контрактов с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается наших целей, у нас действует план «Перезапитать Европу», который включает задачу избавиться от закупок российского газа как можно скорее. Мы призываем наши страны и компании не закупать природный газ у России и не заключать новых контрактов, когда текущие закончатся», — сказал Макфи.

Отмечается, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы европейские страны прекратили закупки СПГ у России.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе резко упала на торгах лондонской биржи ICE. Фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре подешевели более чем на 4%. На открытии торгов тысяча кубометров газа по индексу голландского хаба TTF стоила $428. На минимуме стоимость топлива падала до $413, после чего она скорректировалась до $417.

Накануне котировки сентябрьских фьючерсов превысили отметку в $436,5 (+12,39%). По данным на 17:00, цена скорректировалось до $431,19. Резкий рост цен на топливо спровоцировали новости о планах забастовок рабочих на СПГ-заводах Горгон и Уитстоун в Австралии, которые принадлежат крупнейшей американской нефтегазовой компании Chevron. Эти мощности обеспечивают порядка 20% всего экспорта сжиженного природного газа из Австралии. Забастовки могут привести к снижению поставок СПГ в Европу более чем на 10 млн тонн в год.

Ранее во Франции сообщили, что антироссийские санкции привели к катастрофе для европейской экономики.