В КНР назвали главное препятствие для инвестиций в страну

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что напряженность в отношениях с США стала основным препятствием для привлечения в Китай инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, компании из других стран, в том числе из Соединенных Штатов, хотят расширить бизнес в Китае.

«Однако наибольшим риском, который сейчас влияет на инвестирование и ведение бизнеса в Китае, является то, что китайско-американские отношения значительно усилили нестабильность деловых ожиданий», — отметила Шу.

До этого министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила, что Вашингтоне не намерен подавлять экономическое развитие Пекина.

29 августа сообщалось, что Пентагон в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представил программу «Репликатор», в рамках которой ожидается создание и развертывание тысяч бюджетных, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.