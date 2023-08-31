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Лукашенко: Минск готов к восстановлению добрых отношений со странами ЕС

Лукашенко: Минск готов к восстановлению добрых отношений с соседними странами ЕС

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к восстановлению добрых отношений с соседними странами из Евросоюза, но в ответ Минск обвиняют. Об этом он сообщил в ходе заседания Совбеза Белоруссии, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от господа бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. Значит, никакой нормализации им не надо», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что представителям Польши направили приглашение на учения ОДКБ «Боевое братство — 2023» в качестве наблюдателей.

Ранее Лукашенко заявлял, что требования Польши и прибалтийских стран вывести из Белоруссии ЧВК «Вагнер» глупы и необоснованны. Он отметил, что руководство Польши и стран Балтии нагнетает истерию по поводу присутствия на Белоруссии сотрудников ЧВК «Вагнер», при этом сами увеличивают военные бюджеты и стягивают к белорусским границам крупные воинские формирования.

Лукашенко также обратил внимание, что Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии — фактически этот документ является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями. Белорусский лидер подчеркнул, что это опасный шаг.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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