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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев оставил весомый след в истории России, его сложно будет забыть.

Песков отметил, что российский президент Владимир Путин поддерживал с Горбачевым отношения.

«Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Политик ассоциируется в первую очередь с периодом перестройки.

В 1987 году на пленуме ЦК КПСС политик дал старт политике демократии и гласности, что привело к рыночной экономике в стране, выборам, распаду Советского Союза.

15 октября 1990 года президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

Горбачева не стало в 2022 году из-за почечной недостаточности. Ему был 91 год. Последние 10 лет жизни политик болел.

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