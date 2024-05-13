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Кержаков обвинил «Зенит» в отсутствии страсти и желания

Тренер Кержаков заявил, что у «Зенита» нет страсти и желания в играх

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России, тренер Александр Кержаков раскритиковал свой бывший клуб после поражения от московского ЦСКА в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что не может объяснить, с чем связаны негативные изменения. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«О ситуации в «Зените» могу судить только по тому, что я в жду в матчах. Нет страсти и желания. Может, я этого не замечаю. С таким отношением на поле очень сложно переламывать игры, когда не совсем все может получаться. Страсть и уверенность должны присутствовать», — заявил Кержаков.

Встреча, которая состоялась 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее стало известно, при каком условии «Зенит» уволит Семака.

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